Kurpie na lotnisku w Szymanach. Świetna promocja Kurpi i kultury kurpiowskiej w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury. 25.07.2023

To wspólna akcja promocyjna Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, gminy Myszyniec i myszynieckiego Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej. We wtorek 25 lipca – od godz. 9.00 do 15.00 – lotnisko w Szymanach niepodzielnie opanowali Kurpie z Myszyńca.

Były śpiewy, tańce, degustacje kurpiowskich przysmaków i wystawa regionalnych wydawnictw.

Na lotnisku w Szymanach wystąpiły zespoły Poziomecki z Wykrotu i Kurpiowszczyzna z Myszyńca. Nie zabrakło także pani burmistrz Elżbiety Abramczyk, oczywiście w kurpiowskim stroju,

- Nasi dzisiejsi goście z gminy Myszyniec i Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego witają pasażerów przylatujących na Lotnisko Olsztyn-Mazury śpiewem, tańcem i pozytywną energią. Podróżni mogą poznać kulturę kurpiowską również przez kulinaria, rękodzieło i publikacje – informowało na bieżąco w mediach społecznościowych lotnisko Olsztyn-Mazury.