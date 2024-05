Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie zaprasza na zwiedzanie podczas Nocy Muzeów. Trwają zapisy! OPRAC.: Beata Dzwonkowska

18 maja w całej Polsce odbędzie się 20. edycja Nocy Muzeów. To moment, w którym na zwiedzających czekają nie tylko muzea, ale również instytucje i miejsce, na co dzień niedostępne. W tym roku do akcji dołącza Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie (woj. mazowieckie, powiat makowski). Ruszyły zapisy!