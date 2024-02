Co mieszkańcy Różana wiedzą o odpadach promieniotwórczych? Sondaż wśród mieszkańców Różana

Sześciu na dziesięciu badanych mieszkańców Różana uważa, że możliwe jest bezpieczne składowanie odpadów promieniotwórczych. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP).

Sondaż przeprowadzono w rozbiciu na dwie grupy respondentów. Pierwsza z nich to mieszkańcy całej Polski, druga to osoby z gminy Różan (woj. mazowieckie). To tam od 1961 roku funkcjonuje jedyne w Polsce Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych (KSOP).

Wyniki sondażu pokazały, że dziewięciu na dziesięciu badanych mieszkańców gminy Różan wie, że w ich miejscowości zlokalizowane jest Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych.