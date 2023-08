Dożynki regionalne na Kurpiach w Lelisie. Z przepięknymi dożynkowymi wieńcami. 20 sierpnia 2023. Zdjęcia

W tym roku wieńce są równie piękne. Już tylko po to, żeby obejrzeć te małe dzieła sztuki warto wybrać się do Lelisa.

- Chleb nie ma barw politycznych. Tak jak i głód może dotknąć każdego. Jesteśmy świadkami, że takie zjawiska jak wojna, która toczy się obok, czy pandemia, którą mamy już za sobą, nie wybierają ludzi określonego światopoglądu, ale uderzają w cały naród. Dlatego nie budujmy naszego dobrostanu w egoizmie i znieczulicy. Różnice, odmienność, są wpisane w nasze postrzeganie świata, gdyż wynikają z naszej odrębności. Będąc różnorodnymi, szukajmy porozumienia, wspólnej płaszczyzny do dialogu, co będzie prowadzić do tworzenia więzi, którzy uczynią nas silnymi – mówił Stefan Prusik.

- Wiem, że tym akurat stwierdzeniem mogę się narazić, ale witam państwa gorąco – zażartował na koniec wójt nawiązując w oczywisty sposób do niemiłosiernego wręcz upału, jaki towarzyszył oficjalnej części dożynek.