Biesiada seniorów w Lipiance. 20.08.2023 odbyło się spotkanie integracyjne seniorów z gmin Goworowo i Czerwin. Zdjęcia, wideo

W sali Ośrodka Edukacji Regionalnej w Lipiance czekały na seniorów suto zastawione stoły (wszystkie potrawy i ciasta przygotowane zostały oczywiście przez seniorki), ale czekała przede wszystkim dobra zabawa.

- Serdecznie witam Dzienny Dom Senior Plus z Czerwina, Klub Seniora "Rozmaryn" z Szarłatu, KS "Szlachetne serca" z Kunina coraz seniorki z Lipianki - imprezę rozpoczęła Irena Wojciechowicz, prezes klubu "Jesienne kwiaty". - Dzisiaj to my pohulamy! Seniorzy pokażą jak się bawić!

Biesiadę rozpoczęli piosenką... o biesiadowaniu właśnie.

Gośćmi seniorów byli także: Piotr Kosiorek - wójt gminy Goworowo, Janusz Świderski - kierownik GOPS w Goworowie oraz Agata Majk - dyrektor GOKSiR w Goworowie.

Bardzo ciepło seniorzy powitali Bożenę Pomacho - byłą długoletnią kierownik GOPS w Goworowie.

A ona zwróciła się do seniorów tymi słowami:

- Wasze zaproszenia i wizyta w Kuninie, a teraz tu, to dla mnie wyjątkowe przeżycie, bo ja po prostu wracam tu do domu. Ja czuję się z wami jak w domu. Tęsknię za wami ogromnie, nie wyobrażam sobie życia bez Goworowa, bo tu są moje korzenie. A Lipianka jest mi szczególnie bliska, bo stąd pochodzi moja mama. I jak widzę osoby z Lipianki to też jakbym była w domu u dziadka i babci. Jak widzę państwa uśmiechnięte twarze to moje serce się raduje - dodała.