Bieg Miodobrania Kurpiowskiego 2023. Na starcie biegu głównego - 26.08.2023 - ok. 200 zawodników

- Bieg Miodobraniowy rozpoczyna dwudniowe święto w naszej gminie - święto kultury kurpiowskiej. Chyba największe święto Kurpi, mianowicie Miodobranie Kurpiowskie - mówiła burmistrz tuż przed startem. - Na starcie będę, na mecie też. Wszystkim życzę powodzenia. To, że się spotykamy, to jest wspaniała sprawa. Sport to zdrowie, bieg to zdrowie, miód to też zdrowie - dodała.

Imprezę zorganizował Robert Michajłow.

- To trzeci Bieg Miodobraniowy, po raz drugi z atestem Polskiego Związku Lekkoatletyki. Mamy zgłoszonych ok. 200 zawodników z całego kraju. Przyjechali biegacze z Gdańska, Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, ale większość to mieszańcy Mazowsza. Przed biegiem głównym na 10 km odbyły się biegi dzieci - dodał.