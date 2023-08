80. rocznica powstania w Obozie Zagłady Treblinka II. Uroczystość odbyła się 2.08.2023. Zdjęcia, wideo

W drodze do Obozu Zagłady Treblinka II goście obejrzeli dwie wystawy plenerowe: „Bunt w SS-Sonderkommando Treblinka. Wystawa w 80. rocznicę wybuchu zbrojnego buntu więźniów Obozu Zagłady Treblinka II” i „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga”.

Pierwsza z nich składa się z 10 tablic przedstawiających krótki rys historyczny Obozu Zagłady Treblinka II, przygotowania oraz przebieg zbrojnego zrywu więźniów tego obozu, jaki miał miejsce w dniu 2 sierpnia 1943 r. Ważną częścią wystawy są cytowane fragmenty relacji uciekinierów z Treblinki, którzy przeżyli Zagładę.

„Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” tworzy 15 rzeźb wykonanych z brązu, przedstawiających sylwetki więźniów Treblinki oraz sceny z życia obozowego. Rzeźby te stanowiły bolesne wspomnienia samego Samuela Willenberga, byłego więźnia Obozu Zagłady Treblinka II oraz uczestnika buntu 2 sierpnia 1943 r. Samuel Willenberg pozostawił po sobie nie tylko swój artystyczny ślad, ale również pozostawał aktywny w działaniach na rzecz edukacji i przekazywania pamięci o tragicznych wydarzeniach Holocaustu, aby zapewnić, że te przerażające wydarzenia nigdy nie zostaną zapomniane. Pomimo traumatycznych przeżyć wojennych w okupowanej przez Niemców Polsce od momentu swojego wyjazdu do Izraela w 1950 r. do końca życia (2016 r.) wielokrotnie wracał do Treblinki wraz z żoną. Przez lata towarzyszył też wycieczkom młodzieży z Izraela do Polski.