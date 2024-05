Wysokie dopłaty do ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom" w Ostrowi Mazowieckiej. Kto jest temu winien?

Nie wszystkich te wyjaśnienia przekonały:

Szanowni Państwo! Stawka za centralne ogrzewanie w SMLW Nasz Dom w 2022 r. wynosiła 5.46 za m2. W czerwcu 2023 r. po Walnym Zgromadzeniu stawkę obniżono na 5.20 zł za m2 tj . ok 5%, o 26 gr. W tym czasie opał staniał dużo więcej niż 5%... a mianowicie z ponad 3 tysięcy na ok. 1200 zł (detal) hurt ok.800zł, ponad 60% - detal. Miasto naliczając sobie kosmiczne stawki zasłania się źle prognozowanymi zaliczkami przez spółdzielnię. Co jest bzdurą! Pytam - czy to jest uczciwe, że ZEC/Gospodarka Komunalna/Miasto ma w nosie, że paliwo grzewcze staniało o tyle % i obciąża spółdzielnię, a tym samym jej mieszkańców takimi kosztami??? Nie są one proporcjonalne do obniżek węgla!!!