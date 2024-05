Ostrów Maz. Maturzyści rozpoczęli egzamin z języka polskiego. Będzie trwać 4 godziny

Czego byśmy nie chcieli na maturze? Mogłaby nie pojawić się "Katedra" albo "Gloria victis", bo to są dość ciężkie tematy. I ważne, żeby nie popełnić "kardynała". Ale czujemy się w miarę przygotowani

- mówią Oliwia, Marcin, Oliwia, Eryk i Andżelika - maturzyści z Rubinka.

"Kardynał", czyli błąd kardynalny to błąd rzeczowy świadczący o nieznajomości treści i problematyki lektury obowiązkowej. Popełnienie go w wypracowaniu, może spowodować uzyskanie 0 punktów i tym samym nie zdanie całego egzaminu.

- Poradzimy sobie, jesteśmy przygotowane - mówią Roksana, Zuzia, Dominika i Ola z Rubinka. - Co by nie było, damy radę, nie ma się co stresować, bo będzie jeszcze gorzej. Trzeba podejść do egzaminu na luzie.

Natomiast inni maturzyści z ZS nr 1: Wiktoria, Julka, Patrycja, Kamil, Mariusz i Oliwia chcieliby, aby na wypracowaniu pojawił się motyw wojny lub miłości. Do egzaminu także podchodzą spokojnie: co będzie to będzie - mówią.