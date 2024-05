Pierwsza Komunia Święta w kościele pw. Nawrócenia Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej, 19.05.2024

Pierwsza Komunia Święta to ważne wydarzenie w życiu rodziny i parafii. Do tego wyjątkowego dnia 36 uczniów od września przygotowywało się pod opieką ks. kanonika Piotra Legackiego, ks. wikariusza Tomasza Wróblewskiego oraz katechetek: Anny Kopacz i Hanny Tarnowskiej.

- W życiu człowieka są takie chwile, które zapadają w pamięć na zawsze. Zapewne będzie to moment narodzin, dla dorosłych moment zawarcia sakramentu małżeństwa i wiele innych zdarzeń - rodzinnych i społecznych. Zapewne do takich momentów należy dzisiejszy dzień. W naszej parafii jest to uroczystość podwójna - jak każda parafia na świecie przeżywamy dzisiaj uroczystość zesłania Ducha Świętego uświetnioną dodatkowo przeżywaną właśnie Pierwszą Komunią Świętą. Drogie dzieci, długo się przygotowywałyście do dzisiejszego dnia – poprzez katechezę, poprzez udział we mszy świętej, spotkania w kościele. Ale też należy podkreślić, że pierwszy kontakt z Panem Bogiem dokonał się za sprawą waszych rodziców. Pierwszy pacierz, pierwsze słowo o Panu Bogu, pierwsza nauka o Panu Bogu - to wypłynęło od rodziców. To oni wybrali dla was imię, następnie wybrali dla was chrzestnych i termin, w którym przyjęliście chrzest. Ale ich rola trwa nadal, bo matką i ojcem jest się na zawsze. Niech Bóg wynagrodzi wasz trud matczyny i ojcowski, niech sprawi, by wasze serca z każdym dniem radowały się coraz bardziej - mówił ks. kanonik Piotr Legacki – proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Małkini Górnej, podkreślając rolę rodziców w wychowaniu dziecka.