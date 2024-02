Wypadek w Rogowie, na DW544. Zderzenie osobówki z busem, 3 osoby trafiły do szpitala. Do wypadku doszło 27.02.2024

Strażacy z KP PSP w Makowie Mazowieckim otrzymali wezwanie o 8:42. W wyniku wypadku z udziałem samochodu osobowego i samochodu dostawczego poszkodowane zostały 3 osoby: kierujący samochodem dostawczym oraz kierująca i pasażer osobówki. Wszyscy zostali zabrani do szpitala.

- informuje oficer prasowy KP PSP w Makowie Mazowieckim Bartosz Kołodziejski.

Wstępne ustalenia wskazują, że 20-letni kierujący busem marki Reanult Master najechał na tył poprzedzającego go opla. W wyniku tego zdarzenia do szpitala trafił kierujący busem, 43-letnia kierująca oplem i 6-letnie dziecko, pasażer osobówki. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy pow. przasnyskiego. Kierujący busem był trzeźwy