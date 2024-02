Protestujący rolnicy z powiatu makowskiego spotkali się z marszałkiem sejmu Szymonem Hołownią, który przyjechał 23.02.2024 do Ciechanowa

Organizatorem lokalnego protestu, w którym wzięli udział rolnicy z powiatu makowskiego i przasnyskiego był Rafał Niestępski- rolnik, ale też radny gminy Płoniawy- Bramura.

Protestów było kilka: w Makowie, Przasnyszu, Ciechanowie. Rolnicy z tych powiatów połączyli siły. Ale na tym rolnicy nie poprzestają. O spotkaniu z marszałkiem Szymonem Hołownią poinformował na swoim profilu społecznościowym Rafał Niestęspki.

Doszła do nas informacja, że w dniu dzisiejszym do Ciechanowa ma zawitać marszałek Szymon Hołownia. Decyzja ?? Bardzo szybka, dziaaałamy. Zebrało się nas około 100 osób. Pan marszałek wyszedł do nas na samym początku, gdy tylko przyjechał. Trwały rozmowy na temat krytycznej sytuacji w rolnictwie, przedstawiliśmy swoje postulaty, problemy itd. Pan marszałek wysłuchał i zobligował się do podjęcia dalszych kroków. Jak dla nas standard - ,, obiecanki cacanki ", zapowiedzieliśmy na koniec, że jeśli nie będzie konkretów - rolnicy nie przestaną protestować