WSAP w Ostrołęce zaprosił na studenckie juwenalia: były pokazy, koncerty i atrakcyjne nagrody do wylosowania

W Ostrołęce trwają juwenalia. Przed budynkiem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej postawiono scenę, na której odbywają się występy lokalnych artystów m.in. z KGW, ale także wystąpią: House@Estate, Droga na Ostrołękę.

W programie między innymi losowanie atrakcyjnych nagród i usług, między innymi bezpłatny semestr we WSAP, zniżki do zakładów fryzjerskich i siłowni, vouchery do Galerii Bursztynowej, bilety wstępu do klubu Black@White.

Stoiska oferują smaczne przekąski i wypieki, o co zadbały koła Gospodyń Wiejskich.

Można było porozmawiać o ofercie WSAP, dzieci chętnie malowały buzie, kolorowały obrazki. Było stoisko siłowni West Site Fitness, a także stoiska z rękodziełem.

Wieczór minie pod znakiem imprezy tanecznej z DJ-em Xavierem.