Wręczenie medalu im. Wiktora Godlewskiego w Bogutach-Piankach, 22.11.2023

Waldemar Domański – Miotacz Idei odbierający medal dla Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka – zaskoczył uczestników uroczystości konwencją przywracania populacji ptaków w dużym mieście. Starając się dotrzeć z przekazem do szerokiego grona mieszkańców Krakowa Asocjacja Promotorów Radosnego Ptaka postawiła na zabawę i happening. Budki lęgowe dla krakowskich ptaków budowano ponad podziałami wiekowymi i politycznymi, przy okazji przekonując, że to one powinny być symbolem walentynek, gdyż to święto bardzo dawno temu wymyślono właśnie w Krakowie.