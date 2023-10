Ukradł rower, godzinę później jechał nim spokojnie po mieście. Policjanci byli spostrzegawczy

- Dokładny opis roweru trafił do wszystkich patroli. Policjanci sprawdzali parki, klatki schodowe oraz rejony przyległe do miejsca kradzieży. Już po niespełna 50 minutach jeden z policyjnych patroli na ul. Fieldorfa „Nila” zauważył mężczyznę, który poruszał się na jednośladzie podobnym do tego przekazanego w zgłoszeniu. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec Ostrołęki, który na początku twierdził, że rower pożyczył od kolegi – relacjonuje Tomasz Żerański – rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Wersja pożyczonego roweru szybko została zweryfikowana. Na miejsce przybył właściciel roweru, który rozpoznał go. 32-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

- Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu dotyczącego kradzieży do którego się przyznał. Niebawem amator cudzej własności odpowie za swoje zachowanie przed sądem – informuje rzecznik Żerański.

I apeluje: