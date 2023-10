Targowa Park w Ostrołęce. Nowy park handlowy zostanie otwarty w 2025 roku

Rusza komercjalizacja projektu Targowa Park zlokalizowanego w Ostrołęce przy ul. Targowej. Do użytku mieszkańców zostanie oddane 8 000 m2 powierzchni handlowej. W parku handlowym znajdzie się 14 sklepów z różnych branż, a do dyspozycji klientów oddanych zostanie ok. 250 miejsc parkingowych.

Za całościowy proces prywatyzacji odpowiada firma doradcza Nuvalu Polska.

Retail Park przy Targowej zostanie oddany do użytku w I kwartale 2025 roku. Inwestorem obiektu jest firma Targor-Truck Sp. z o.o., a sam projekt opracowany został przez biuro projektowe STERBUD S.C.

Całościowym procesem komercjalizacji Targowa Park, w tym pozyskiwaniem najemców i negocjacją umów, zajmą się doradcy Nuvalu Polska.

Jak informuje firma Nuvalu Polska lokalizacja obiektu została wybrana z uwagi na bliskość i wygodę dla robiących zakupy okolicznych mieszkańców Ostrołęki, w tym na znajdującym się w bliskim sąsiedztwie targowisku miejskim oraz dogodny dojazd z centrum Ostrołęki i z okolicznych miejscowości, takich jak: Rzekuń, Laskowiec, Dzbenin.