Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie z certyfikatem „Szkół Przyjaciół Kopernika”

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie wraz z Filią w Szczawinie przystąpiła do programu "Szkoła Przyjaciół Kopernika". Organizatorem tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia było Centrum Badań Kopernikańskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo podjęte działania miały sentymentalny wymiar, gdyż dokładnie 50 lat temu szkoła otrzymała imię wielkiego Polaka – Mikołaja Kopernika. Rok 1973 ogłoszony był wówczas w kraju Rokiem Kopernikowskim – w 500 rocznicę urodzin astronoma. Po 50 latach wraz ze znamienitym astronomem szkoła obchodziła okrągły jubileusz, a zdobyty certyfikat stał się doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy o wyjątkowym patronie.

W wykonywanie zadań zaangażowała całą społeczność szkolną: uczniów i nauczycieli oraz wszystkie organizacje w niej działające. Do projektu zaangażowano również lokalnych mieszkańców oraz pracowników instytucji i urzędów. Dodatkowo szkoła zorganizowała szereg konkursów, a także wzięła udział w tych ogólnopolskich, które tematyką były związane z Mikołajem Kopernikiem.

14 lipca 2023 r. szkoła otrzymała podziękowanie od Rady Programu za udział w przedsięwzięciu „Szkoła Przyjaciół Kopernika” i bardzo kreatywne podejście do zadań oraz za włączenie tak dużej liczby osób w ich realizację. Program dotarł zasięgiem do ok.100 tys. osób w Polsce i za granicą. Przystąpiło do niego ok. 250 szkół z całego kraju. 152 szkoły otrzymały certyfikat, a spośród nich 11 szkół zostało wyłonionych jako najlepsze. Dzięki determinacji całej społeczności szkolnej na czele z wicedyrektor Anetą Kosek oraz Agnieszką Dąbrowską, które koordynowały projekt, Rada Programu uznała działania za oryginalne i ambitne, co spowodowało, że w ostatecznym podsumowaniu szkoła jest wymieniona na pierwszym miejscu. W związku z tym szkoła otrzymała zaproszenie do Torunia na uroczyste podsumowanie działań.