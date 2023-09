Jubileusz 50-lecia nadania Szkole Podstawowej w Goworowie imienia Mikołaja Kopernika. Uroczystość odbyła się 3.09.2023

- Przyjęliśmy pod swój dach 22 uczniów ukraińskich do szkoły macierzystej i troje do szkoły filialnej (w Szczawinie - red.) - wspomniała. - Trojgu udało się ukończyć SP w naszym systemie edukacji. Ostatecznie wszyscy opuścili naszą szkołę.

Barbara Grabowska opowiedziała też gościom o przygotowaniach do jubileuszowej uroczystości.

- Zaczęliśmy przygotowani równo rok temu. We wrześniu powstał komitet organizacyjny. Cele, które postawiliśmy sobie, aby jubileusz na trwałe zapisał się w historii szkoły, było dość dużo. Ale z dumą możemy powiedzieć, że wszystkie udało się zrealizować z powodzeniem. najważniejszym była Ławeczka Absolwenta, którą odsłoniliśmy na dziedzińcu szkoły. Kolejne zadania to wydanie publikacji zatytułowanej "Od jubileuszu do jubileuszu", upamiętniającej ostatnie dziesięciolecie.