Święty Mikołaj w Chrostowie gm. Troszyn. 2.12.2023 odbyło się integracyjne spotkanie: ze świątecznymi warsztatami i prezentami

- Bardzo cię cieszę, że takie wydarzenie odbywa się w Chrostowie - mówił sołtys Andrzej Orłowski. - Bo przecież po to powstała świetlica, żeby się w niej spotykać. A takie spotkanie okołoświąteczne, wielopokoleniowe to wspaniała inicjatywa, na pewno wiele się nauczymy od siebie. Życzę więc dobrej zabawy.

Do tych życzeń dołączył także wójt Edwin Mierzejewski. Dodał również kilka ważnych informacji dotyczących inwestycji w sołectwie.

- Spotykamy się w ładnym obiekcie. Przeznaczymy jeszcze 15 tys. złotych z programu MIAS, a razem z funduszem sołeckim to będzie ponad 40 tysięcy złotych, na wyposażenie zaplecza kuchennego - mówił Edwin Mierzejewski. - Chciałem też dodać, że wasza miejscowość będzie szczególnie wyróżniona pod względem inwestycji, bo ponad 6 mln zł to przecież potężna kwota. A przeznaczona będzie przede wszystkim na drogi. To nie są obietnice, to fakty, rozstrzygnięte są już niemal wszystkie przetargi, wybrani wykonawcy.