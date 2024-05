Prasówka 11.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. warmińsko-mazurskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 11.05.2024”?

Prasówka 11.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. warmińsko-mazurskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 11.05.2024 Gdzie w województwie warmińsko-mazurskim należy spodziewać się dzisiaj (11.05.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 58, Ruciane - Pisz (106. km na odc. 2,2 km) Remont pobocza.

📢 Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Ostrowi Mazowieckiej 10.05.2024 Powiatowe Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej odbyły się 10 maja w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Były występy artystyczne, przemówienia, kwiaty i podziękowania, a także tort. 📢 Zmiana zasilania sieci wodociągowej z SUW Różan z powodu wykrycia bakterii z grupy coli. Ważna informacja dla mieszkańców W związku z niezdatnością wody do spożycia podjęto decyzje o zmianie zasilania sieci wodociągowych na terenie Gminy Różan, w celu zapewnienia wody zdatnej do spożycia dla części mieszkańców miasta Różan i sąsiednich miejscowości.

Prasówka 11.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sanepid zamknął salę operacyjną w szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej. Chodzi o salę znajdującą się przy SOR-ze 9 maja w wyniku kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zamknięta została jedna z sal w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej. Na sali, która znajduje się przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przeprowadzane były różne zabiegi, jak się dowiedzieliśmy - również operacje ortopedyczne. Ostrowski szpital jest w czołówce placówek w Polsce, pod względem ilości przeprowadzania tego typu operacji.

📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te odświeżające cięcia sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Cukinia. TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników [PRZEPISY] Cukinia - przepisy. Tania, smaczna i… niskokaloryczna. Można z niej wyczarować przepyszne dania. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 dań z cukinii naszych Czytelników. 📢 XV Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w Ostrowi Mazowieckiej Podczas wydarzenia zostały wręczone nagrody laureatom konkursu "V Ostrowskie Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii" pod honorowym patronatem burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka oraz konkursu "Czytanie jest modne w Ostrowi Mazowieckiej". 📢 Ostrołęka. Podpalili wiatę śmietnikową na osiedlu Centrum Policjanci z Ostrołęki zatrzymali kobietę i mężczyznę podejrzanych o podpalenie wiaty śmietnikowej na osiedlu Centrum w Ostrołęce. Pożar wybuchł w nocy. Wartość strat została oszacowana na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli już zarzut podpalenia. Grozi im do 5 lat więzienia.

📢 Tego jeszcze nie jadłeś! Nietypowe obiady, które warto przygotować. TOP 15 pomysłów [PRZEPISY] Myślisz: co dziś na obiad? Znudziły Ci się kotlety, gulasze i placki ziemniaczane? Zobacz TOP 15 dań obiadowych, których jeszcze nie jadłeś! Wołowe ragout z fasolą, cieciorką i papryką, a może kukurydziane naleśniki? Schab po bałkańsku czy kalafior po grecku? Rolada drobiowa w cieście francuskim czy ziemniaczane pierogi? Wybierzcie coś dla siebie! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 10.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Wysokie dopłaty do ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej "Nasz Dom" w Ostrowi Mazowieckiej. Kto jest temu winien? W kwietniu mieszkańcy spółdzielni otrzymali rozliczenia, z których wynikało, że muszą dopłacić za ogrzewanie po kilkaset złotych - niektórzy pisali, że dopłata wynosi nawet ponad 1000 zł. Takie sytuacje nie zdarzały się wcześniej i co zrozumiałe, bardzo zdenerwowały mieszkańców. Wskazują 2 winnych zaistniałej sytuacji: władze spółdzielni i władze ZGK. W związku z napiętą sytuacją spółdzielnia zwołała walne zgromadzenie członków spółdzielni. Odbędzie się w najbliższą sobotę. 📢 Rada Gminy Ostrów Mazowiecka IX kadencji. Poznajcie swoich radnych 7 maja miała miejsce inauguracyjna sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka IX kadencji, na której odbyło się uroczyste ślubowanie radnych oraz ślubowanie wójta. Waldemar Brzostek sprawuje urząd wójta od 1998 roku!

📢 Tak mieszka nowa miłość Piotra Stramowskiego. Zajrzyj do domu Natalii Krakowskiej. Zobacz, jak żyje Piotr Stramowski - gwiazda hitu „Bracia” Natalia Krakowska to nowa miłość Piotra Stramowskiego. Para poznała się podczas pracy na planie zdjęciowym. Zobacz, jak żyje i mieszka piękna blondynka w sercu stolicy. Zajrzyj do domu partnerki Piotra Stramowskiego, która jest kobietą wielu pasji.

📢 Jędrzej Drewnowski, wójt gminy Boguty-Pianki o planach na drugą kadencję. Zapraszamy do przeczytania rozmowy z samorządowcem Zapraszamy do przeczytania rozmowy, którą Hanna Chromińska przeprowadziła z wójtem gminy Boguty-Pianki Jędrzejem Drewnowskim. W wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 Jędrzej Drewnowski uzyskał 80,71 proc. głosów (1017). To będzie jego druga kadencja. Jędrzej Drewnowski ma 33 lata, wykształcenie wyższe. Jest najmłodszym wójtem w powiecie ostrowskim. Należy do PiS. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Bakterie grupy coli w wodzie. ZGK w Różanie dezynfekuje SUW i sieć wodociągową w Różanie oraz SUW i sieć wodociągową Załęże Sędzięta Woda z sieci wodociągowej zasilana ze stacji uzdatniania wody w Różanie oraz Załężu Sędziętach jest zdatna do spożycia po przegotowaniu - zapewnia mieszkańców Zakład Gospodarki Komunalnej w Różanie. 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Matura 2024. W środę 8.05.2024 odbył się egzamin z matematyki. Zobaczcie zdjęcia z Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim Egzaminy maturalne rozpoczęły się 7 maja. Dzisiaj, 8 maja, odbył się egzamin z matematyki. Do arkuszy uczniowie zasiedli o godz. 9.00. Arkusz i odpowiedzi pojawią się w serwisie Strefa Edukacji po godz. 14.00. Zobaczcie zdjęcia z Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim z dwóch dni egzaminów. 📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2024. Znamy gwiazdy, które wystąpią podczas wydarzenia Dni Makowa Mazowieckiego odbędą się 14 i 15 czerwca 2024 tradycyjnie na makowskim rynku. Miejski Dom Kultury poinformował, kto wystąpi na scenie podczas święta miasta.

📢 Rada Miasta Ostrołęki kadencji 2024-2029. Poznaj nazwiska radnych z Ostrołęki, zobacz jak wyglądają Poznajcie swoich radnych wybranych w wyborach samorządowych 7.04.2024 roku. W Ostrołęce wybrano 21 radnych. Na pierwszej sesji, 7.05.2024, otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Prezentujemy ich nazwiska oraz zdjęcia. Warto znać swojego radnego!

📢 Pierwsza sesja rady powiatu makowskiego. Radni złożyli ślubowanie Pierwsza sesja rady powiatu odbyła się we wtorek 7.05.2025. Radni złożyli ślubowanie. Wybrano także starostę, wicestarostę, przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących rady. 📢 Gdzie mieszka Luna? Zobacz, jak żyje córka milionera, która odpadła z Eurowizji 2024. Zobacz luksusowe mieszkanie Luny – galeria zdjęć Luna to młoda piosenkarka, która nie weszła do finału Eurowizji 2024. Muzyczna gwiazda zaśpiewała swój największy hit, czyli utwór „The Tower”, ale poniosła porażkę i spotkała się z falą krytyki. Zajrzyj do apartamentu wokalistki w klimatycznej dzielnicy stolicy. Zobacz warszawski dom córki milionera i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się studentka Uniwersytetu Warszawskiego. 📢 Zioła na dnę moczanową. Te herbatki pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj napary na obniżenie kwasu moczowego Dna moczanowa to choroba, na którą cierpi prawie 400 tysięcy Polaków. Początkowe objawy podagry są często niespecyficzne. Do jej najczęstszych symptomów zalicza się obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczyć artretyzm? Przede wszystkim wprowadzać dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Możesz też wypróbować napary ziołowe na obniżenie kwasu moczowego. Dzięki tym naturalnym herbatkom złagodzisz dolegliwości związane z podagrą.

📢 Jerzy Bauer starostą ostrowskim. 7.05.2024 zainaugurowano VII kadencję Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się 7 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Podczas sesji radni odebrali zaświadczeń o wyborze i złożyli ślubowanie. W kolejnych punktach wybrano przewodniczącą rady powiatu, starostę, wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu powiatu, a także wiceprzewodniczące rady powiatu.

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2024. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie wiosenne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

📢 Dariusz Rafalik zaprzysiężony na wójta gminy Małkinia Górna. 6.05.2024 zainaugurowano IX kadencję Rady Gminy Małkinia Górna W poniedziałek 6 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej odbyła się I sesja Rady Gminy Małkinia Górna IX kadencji. Ślubowanie nowo wybranego wójta i radnych zakończyło trwającą ponad 5 lat VIII kadencję Rady Gminy Małkinia Górna. 📢 Pierwsza sesja rady miasta Ostrołęki, 7.05.2024. Nowy prezydent i radni zaprzysiężeni. Uchwalono wynagrodzenie prezydenta We wtorek 7.05.2024 zwołano pierwszą sesję rady miasta Ostrołęki w kadencji 2024-2029. Wybrany w wyborach samorządowych nowy prezydent Paweł Niewiadomski odczytał akt ślubowania. Ślubowali także radni. Wybrano również przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, a także uchwalono wynagrodzenie nowego prezydenta. 📢 Ostrów Maz. Maturzyści rozpoczęli egzamin z języka polskiego. Będzie trwać 4 godziny We wtorek, 7 maja rozpoczął się tegoroczny "maraton maturalny". Tuż przed egzaminem odwiedziliśmy uczniów Zespołu Szkół nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. Czy są przygotowani do egzaminu z języka polskiego?

📢 Matura 2024. 7 maja 2024 odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Ostrołęce Egzaminy maturalne rozpoczęły się 7 maja. Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym to pierwszy egzamin, z którym mierzą się zdający. Do arkuszy zasiedli o godz. 9.00. Arkusz i odpowiedzi pojawią się w serwisie Strefa Edukacji po godz. 14.00. 📢 I sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka 2024 - 2029. Burmistrz i radni zaprzysiężeni, ale nie wybrano przewodniczącego Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka kadencji 2024 - 2029 rozpoczęła się 6 maja o godz. 14.00. Podczas sesji padło wiele ciepłych słów pod adresem nowego burmistrza i nadziei na dobrą współpracę (ponad podziałami) radnych. Był tort i prezenty, były życzenia. Ale po zaprzysiężeniu burmistrza i radnych, sesję przerwano.

📢 Oryginalne sałatki na grilla. Poznaj 15 najlepszych przepisów na pyszne sałatki, które będą hitem na każdym spotkaniu Marzy ci się rewelacyjna sałatka na grilla ze znajomymi? Mamy dla ciebie 15 sprawdzonych przepisów na pyszne sałatki, które idealnie pasują do potraw z grilla. Tymi przekąskami na pewno zachwycisz rodzinę i swoich gości. Polecamy m.in. doskonałą sałatkę ziemniaczaną z boczkiem oraz sałatkę z grillowanym bakłażanem. Nie zabraknie oczywiście sałatki gyros. Wypróbuj i zobacz, jak zrobić pyszne sałatki na grill krok po kroku. 📢 Dzień Strażaka dla dzieciaka w Zarębach Kościelnych. Przygotowano atrakcje dla najmłodszych. Impreza odbyła się 3.05.2024 "Dzień Strażaka dla dzieciaka" - pod taką nazwą odbyła się majówka, którą zorganizowano w Zarębach Kościelnych na placu przy rzece. Organizatorzy przygotowali sporo atrakcji z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy. Natomiast wieczorem będzie bawić się młodzież i dorośli - na dyskotece.

📢 Święto Konstytucji 3 Maja - tak obchodzono je 3.05.2024 w Troszynie W piątkowe popołudnie 3 maja 2024 w troszyńskim amfiteatrze spotkało się kilka pokoleń mieszkańców gminy. Przedstawiciele kilku pokoleń występowali też na scenie. Była to uroczystość patriotyczna. 📢 Uroczystości 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej. Złożono kwiaty i zapalono znicz przed Dębem Wolności Uroczystości rozpoczęła msza święta za ojczyznę w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta, gminy i powiatu (organizatorem obchodów jest zarówno miasto, jak też gmina Ostrów Mazowiecka i Powiat Ostrowski) udali się na plac Wolności, aby wziąć udział w dalszej części uroczystości. 📢 Wypadek w Godlewie Wielkim, gm. Nur. Dwa auta osobowe zderzyły się 2.05.2024 W czwartek 2 maja o godzinie 9.12 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych - fiata pandy i audi 80.

📢 Operacja Czysta Rzeka w gminie Małkinia Górna, 20.04.2024 W szóstej edycji Operacji Czysta Rzeka - największej ogólnopolskiej akcji sprzątania rzek i ich okolic – wzięły udział trzy pokolenia mieszkańców gminy Małkinia Górna. 📢 Wypadek w Perzanowie. 14.04.2024 kierowca osobówki wylądował na drzewie. Był pijany! Policjanci z Makowa Mazowieckiego wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego w Perzanowie na drodze krajowej nr 60. Jak wstępnie ustalono nietrzeźwy kierujący samochodem osobowym nie dostosował prędkości do warunków na drodze. 📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów.

📢 Agata Bartkiewicz - kandydatka na burmistrza, zaprezentowała kandydatów na radnych KWW "Wspólna przyszłość miasta" Komitet "Wspólna przyszłość miasta" wystawia kandydatkę na burmistrza, kandydatów na radnych do rady miasta oraz na radnych do rady powiatu. Spotkanie komitetu oraz mieszkańców odbyło się 2 marca w Starej Elektrowni. 📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego i sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści Ktoś powiedział, że młody wiek musi się wyszumieć. I miał rację, bo każdy wiek ma swoje prawa. Dlatego rozgrzejmy ten zimowy wieczór wspaniałą zabawą. Zapomnijmy choć na chwilę o czekających nas egzaminach. Oby ten wieczór pozostawił w naszej pamięci wiele dobrych wspomnień - mówili do swoich kolegów uczniowie, prowadzący oficjalną część balu, który odbył się w GOK-u. 📢 Maciej "Slab" Krakowian, pilot F-16 odwiedził Technikum Lotnicze w Nagoszewie. To było bardzo ciekawe spotkanie Kapitan Maciej Krakowian, pilot samolotu wielozadaniowego F-16, odwiedził w piątek, 2 lutego CSL Technikum Lotnicze w Nagoszewie. W spotkaniu wzięło udział blisko 40 uczniów. Maciej "Slab" Krakowian chętnie odpowiedział na wszystkie, liczne pytania zadane przez słuchaczy. 📢 Spotkanie przedświąteczne mieszkańców gminy Rzewnie. 20.12.2023 było przedstawienie, łamanie się opłatkiem oraz wigilijny poczęstunek W czwartek wieczorem w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Rzewniu odbyło się spotkanie przedświąteczne. Było ono okazją do złożenia sobie życzeń i przełamania się opłatkiem, ale także wręczenia wójtowi gminy Rzewnie pamiątkowego medalu Pro Masovia.

📢 Jubileusz Biblioteczki Kurpiowskiej w Kadzidle W czwartek 14.12.2023 w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle świętowano jubileusz Biblioteczki Kurpiowskiej. Z tej okazji wystąpiły zespoły kurpiowskie, chóry, były gratulacje, życzenia, a na koniec tort. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Różański Piknik Militarny. Gwiazdami Róże Europy i Kobranocka. 9.09.2023. Zdjęcia To była już 12. edycja Różańskiego Pikniku Militarnego. Tradycyjnie spotkanie miłośników historii i różańskich fortyfikacji odbyło się w Forcie nr 1 w Różanie. 📢 Spływ na byle czym w Kamiance. Druga edycja wydarzenia. 27.08.2023 W niedzielę 27.08.2023 w Kamiance odbył się spływ na byle czym. Uczestnikom pomysłów nie brakowało. Zobaczcie galerię zdjęć z wydarzenia. A wieczorem odbył się m.in. przegląd muzyki szantowej i żeglarskiej.

📢 Dni Makowa Mazowieckiego 2023. Koncerty gwiazd. 17.06.2023 wystapili Sarius i Natalia Kukulska. Zdjęcia Trwają Dni Makowa Mazowieckiego 2023. W sobotę 17.06.2023 na mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. Wieczorem odbyły się koncerty Sariusa i Natalii Kukulskiej.

📢 Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Ile osób nazywa się tak samo jak Ty? Dane ze stycznia 2023 r. Prawie każdy zna jakiegoś Nowaka, a niektórzy nawet kilku. Trudno się temu dziwić, bo w Polsce jest to najczęściej występujące nazwisko. Nosi je ponad 200 tysięcy osób. Sprawdź, jakie nazwiska znalazły się w setce najpopularniejszych i ile osób nazywa się tak samo, jak Ty.

📢 Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej. Jakie sklepy znajdują się w parku handlowym? Zobaczcie zdjęcia W sobotę 30 października 2021 nastąpiło otwarcie parku handlowego Melia Park w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Lubiejewskiej. 📢 Życzenia na komunię. Czego życzyć dziecku, które przyjmuje sakrament komunii? Życzenia dla chrześniaka, krótkie, wierszyki Życzenia komunijne to dla niektórych problem nie do przejścia. Wymyślenie odpowiedniej sentencji, którą wypiszemy na okolicznościowej kartce czy powiemy po uroczystościach nie jest prostym wyzwaniem. Staramy się ułatwić zadanie rodziców, rodziców chrzestnych, rodziny czy przyjaciół rodziny. Zbieramy krótkie, religijne, przyjemne, rymowane życzenia komunijne w jednym miejscu. Jednym zdaniem bierzcie i korzystajcie.

📢 Dzielnicowi Wyszków i powiat wyszkowski. Znasz swojego dzielnicowego? Zobacz, jak wygląda i jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Wyszkowa i powiatu wyszkowskiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym. 📢 Ostrołęka. Politycy Konfederacji o elektrowni węglowej. Interweniowała policja. 22.04.2021. Zdjęcia Politycy Konfederacji zorganizowali 22 kwietnia w Ostrołęce konferencję prasową poświęconą elektrowni.

📢 Ostrów Mazowiecka na starych fotografiach. Zobacz zdjęcia sprzed lat. Poznajesz te miejsca i tych ludzi? Zdjęcia Na Facebooku znajduje się profil OstrówMaz Historia, a tam mnóstwo historycznych zdjęć powiatu ostrowskiego. Przede wszystkim z Ostrowi, ale również z Broku, Andrzejewa, Poręby i Komorowa. Zobaczcie.

📢 Nasz Nowy Dom w Maminie, powiat makowski. 1.03.2021 roku ekipa Katarzyny Dowbor rozpoczęła remont domu Grzegorza Mamińskiego. Zdjęcia Grzegorz Mamiński z ośmioletnim synkiem Jakubem mieszka (w zasadzie mieszkał do 1 marca 2021) w trudnych warunkach - w starym, rozsypującym się, drewnianym domu. Dzięki udziałowi w programie zyskają nowy dom. 📢 Agromasz. Jubileusz 35-lecia firmy z koncertem zespołu Pectus [ZDJĘCIA] Agromasz. Rozpoczęli w 1984 roku, zatrudniając 6 pracowników. Dziś są świetnie prosperującą firmą, która działa w trzech branżach: rolniczej, budowlanej i deweloperskiej. W środę 25 września 2019 świętowali jubileusz 35-lecia.