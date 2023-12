Odsłonięcie pomnika-ławeczki Zofii Niedziałkowskiej przed Szkołą Podstawową nr 5 w Ostrołęce

Zofia Niedziałkowska to zasłużona dla miasta i regionu historyczka, badaczka, działaczka społeczna i naukowa oraz autorka monografii: „Ostrołęka. Dzieje miasta”. Ławeczka z jej rzeźbą została postawiona przy ul. Hallera- przed szkołą, której patronuje.

W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, instytucji, szkół i stowarzyszeń, liczni darczyńcy. Obecny był także autor rzeźby, Michał Selerowski.

Głos jako pierwsza zabrała pomysłodawczyni powstania ławeczki, Jadwiga Nowicka- prezes Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki.

Marzyłam o tym dniu przez wiele lat. Zofia Niedziałkowska to rodowita ostrołęczanka. Ponad 60 lat badała historię swojego miasta. Jest pierwszą obywatelką honorową Ostrołęki. To wspaniała osoba i my dziś chcemy się jej pokłonić, podziękować, bo tak wiele jej zawdzięczamy. Zależało nam, aby w rocznicę nadania praw miastu uhonorować Zofię Niedziałkowską. Dzięki pomocy prezydenta, rady oraz darczyńców udało się tego dokonać