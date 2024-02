Świetlica w Olszewce gm. Lelis uroczyście otwarta. Parapetówka odbyła się 17.02.2024

Listy gratulacyjne otrzymali: radni gminy Lelis, Ewa Szurnicka, Adam Łępicki, ks. Sławomir Bartnicki, Magdalena Wiska, Andrzej Gontarzewski, Zbigniew Szczepanek, Artur Wilk, CK-BiS w Lelisie, Joanna Sypniewska, Małgorzata Wołosz, Inter Bud Pol, Dominika Konarzewska.

- Usłyszałem tu przed chwilą: za mała ta świetlica. Ale to dobrze, bo to znaczy, że chcecie państwo się tu spotykać - powiedział Stefan Prusik, wójt gminy Lelis. - Kiedy w 2016 roku podjęliśmy decyzje o zakupie tej działki, niektórzy mówili, że Olszewka to miejscowość stracona. A tymczasem dzięki determinacji i dobrej woli mogliśmy zrobić to, co dziś możemy podziwiać. I Olszewka, jak widać, dobrze sobie radzi. Chcieliśmy też nabyć tu grunty z myślą, żebyśmy mogli trochę sprowokować pana starostę do tego, żeby przebudować skrzyżowanie w Olszewce. I dziś gmina odda grunty za darmo - zadeklarował. - To wszystko się tu pięknie spina: szkoła, świetlica, boisko, altana. Macie tu własny kąt, o który, wierzę, będziecie dbać, bo wiem, jak wielka jest wasza radość z tego obiektu.