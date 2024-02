Studniówka ZS w Krasnosielcu, 3.02.2024 w GOK-u bawili się licealiści

- Studniówka to nie tylko bal. To taka swoista klamra, która spina symbolicznie te kilka lat, kiedy wspólnie, ramię w ramię, podążaliście ta samą drogą. Mam nadzieję, że te relacje, które nawiązaliście, przyjaźnie, być może pierwsze miłości, pozostaną w was do końca waszych dni i będziecie je miło wspominać. Studniówka to też taki symboliczny etap, gdy myśli się o przyszłości - planuje się dalszą edukację, planuje się, co się będzie w przyszłości robić. Sięgajcie po to z zapałem, z chęcią do pracy. Jest takie powiedzenie "przez ciernie do gwiazd" - w życiu nie ma tylko lekko, trzeba sobie na wiele rzeczy zapracować, dlatego bądźcie ambitni, pracowici i niech się wam wszystko powiedzie. A dzisiaj życzę wam dobrej zabawy do białego rana, zaś jutro - porządnych zakwasów. Aha, rozmawiałem z księdzem wikarym, powiedział, że macie wolne od mszy świętej, także wszystko załatwione. Życzę wam świetnej zabawy i powodzenia na maturze - powiedział Paweł Ruszczyński, wójt gminy Krasnosielc. Podziękował także dyrekcji szkoły, nauczycielom, rodzicom uczniów.