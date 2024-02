Schronisko Canis w Kruszewie szykuje się do wielkiego remontu Beata Modzelewska

Kilka miesięcy temu Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Canis ogłosiło zbiórkę środków, aby wykonać remont schroniska - pierwszy od 20 lat. Udało się uzbierać ok. 65 tys. zł, ale w obliczu prac, które powinny zostać wykonane, było to stanowczo za mało. Na pomoc ruszyła fundacja Team Litewki założona przez posła Łukasza Litewkę (to też radny z Sosnowca, założyciel fundacji Team Litewka). W ciągu jednego dnia, dzięki pomocy tysięcy ludzi udało się uzbierać ponad 500 tys. złotych - kwotę potrzebną do przeprowadzenia remontu. Kwota ta została uzbierana w niedzielę, 14 stycznia 2024. Do dziś urosła do ponad 757 tys. złotych. I niebawem rusza wielki remont schroniska Canis w Kruszewie!