Łukasz Litewka i jego team ruszyli z pomocą Schronisku Canis w Kruszewie. W 7 godzin uzbierali ponad pół miliona złotych!

Gdy w Polsce wybuchła pandemia covid, Łukasz Litewka - już wtedy aktywny lokalny działacz i radny - rozwijał działalność charytatywną. Stał się pośrednikiem między potrzebującymi i darczyńcami. Rozwoził maseczki, rękawiczki, jedzenie, odbierał od darczyńców m.in. lodówki, sprzęt rehabilitacyjny i pralki i przekazywał je potrzebującym.

Dziś Team Litewka łączy 200 tys. ludzi z całej Polski, angażuje się w zbiórki i akcje charytatywne. Dzięki fundacji udało się zebrać ponad 6 milionów zł dla małej Igi chorej na SMA oraz niemal milion złotych na chorego na tę samą chorobę Romusia.

W niedzielę Łukasz Litewka zwrócił się do internautów o pomoc dla schroniska dla bezdomnych zwierząt niedaleko Goworowa:

(...) Schronisko ma 20 lat, przez placówkę przewinęło się tysiące psiaków, a grupa wolontariuszy robi co może by było jak najwięcej adopcji. Do schronu najczęściej trafiają tu psy stare, chore, porzucone. Pod opieką wolontariuszy jest aktualnie uwaga: 400 psów. I tutaj jeszcze jakby możemy powiedzieć: „jak i wiele schronisk w Polsce!” ale jednak przeczytajcie dalej.

Canis nigdy nie było remontowane, wszystkie pieniądze od zawsze szły na utrzymanie psów, kastrację, szczepienia, chipowanie. W internecie robią co mogą, ale są malutcy. Nie ich wina. Schronisko wygląda strasznie, przepraszam wolontariusze, nie obraźcie się na mnie, to też nie wasza wina. Nie znajdziecie tu recepcji, ocieplanych kojców czy boxu dla starszych psiaków. Nie ma tu też salki na wymycie psa, psiaki w lato są myte na zewnątrz szlaufem…

(...)

Schronisko w Kruszewie jest przerażająco biedne, to widać na pierwszy rzut oka, a gdy przeczytałem ich entuzjastyczny post (udało im się zbudować mini pomieszczenie dla szczeniaków) miałem wrażenie, że to ich najpiękniejszy sukces. Wolontariusze na własną rękę ocieplają budy, przynoszą koce, ale nie dają rady. Schronisko od roku prowadzi zrzutkę na PIERWSZY remont w historii. Ocieplane Boxy, izolatkę, wybieg, wymiana dziurawego dachu… Idzie im strasznie i Ci ludzie już załamują ręce i nie wiedzą co robić. Czy my potrafimy im pomóc? Decyzję zostawiam Wam, to może być piękne niedzielne popołudnie. Do zebrania jest 410 tys. zł, ale nawet jeśli Zbierzemy tysiąc to.. to nie wiem. To musi być ostatnia taka zima w Kruszewie!