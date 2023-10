Rondo Księcia Siemowita III do przebudowy? Są oferty w przetargu ogłoszonym przez miasto. 10 października 2023

Pierwsza to przebudowa ronda Księcia Siomowita III i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Stacha Konwy i Słonecznej Druga to przebudowa ul. Słonecznej - od ul. Pamięci Narodowej do granicy miasta

Jeśli chodzi o budowę ulicy Słonecznej, czyli drugą część przetargu, to wpłynęły trzy oferty:

firmy Strabag - 7 187 557 zł

firmy Domost - 6 765 000 zł

Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego z Suwałk - 8 447 686 zł

Oczywiście otwarcie ofert to jeszcze nie rozstrzygnięcie przetargu. Czy tym razem dojdzie do podpisania umowy i zrealizowania inwestycji? Musimy jeszcze chwilę poczekać. A przypomnijmy, że to już trzecie podejście do tej inwestycji.

Pisaliśmy o tym niedawno, przy okazji interpelacji radnej Ewy Żebrowskiej-Rosak, pytającej o te inwestycje.

Historię nieudanych podejść do przebudowy ronda Księcia Siemowita III i budowy ronda Stacha Konwy/Słoneczna przypomniała w odpowiedzi na interpelację radnej wiceprezydent Anna Gocłowska.

- Na przebudowę ronda im. Księcia Siemowita III oraz na remont skrzyżowania ulicy Stacha Konwy z ulicą Słoneczną przygotowana została dokumentacja przetargowa. W kwietniu 2023 r. zostało przeprowadzone pierwsze postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Postępowanie zakończyło się unieważnieniem, ponieważ została złożona jedna oferta, która przewyższała kwotę jaką Miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Następnie w maju 2023 r. zostało przeprowadzone drugie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, które również zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta – czytamy w odpowiedzi na interpelację podpisanej przez wiceprezydent Annę Gocłowską.