Queerowa Oka wzbudza kontrowersje. To pierwsze tego typu wydarzenie w Ostrołęce

Zarząd Województwa Mazowieckiego wsparł finansowo wydarzenie "Queerowa Oka". Wydarzenie ma odbyć się 28 kwietnia w Multimedialnym Centrum Natura.

O partnerstwo wnioskował właściciel miejsca, w którym się ono odbędzie - fundacja zajmująca się m.in. tworzeniem bajek dla dzieci. Tym razem jej działalność raczej nie jest skierowana do najmłodszych. Impreza promująca społeczność LGBT stanie się miejscem reklamy Mazowsza. Zarząd województwa nie żałował środków i postanowił na ten cel przeznaczyć aż 25 tysięcy złotych. - Jest to dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Jest dużo potrzeb, które można by dofinansować