Przemoc domowa. Dwóch agresorów zostało odseparowanych od swoich rodzin

W poniedziałek 5.02.2024 około godziny 17:00 dyżurny wyszkowskich policjantów odebrał zgłoszenia o dwóch awanturach domowych: jedna na terenie gminy Wyszków, druga na terenie gminy Zabrodzie. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci.

Mundurowi ustalili, że w obydwu przypadkach to pijany mąż wszczął awanturę z najbliższymi. 54- latek był agresywny, groził domownikom, wyzywał ich i wyganiał z domu. Podobne zachowanie wykazał 49-latek, który swoją agresję przelał na swoją żonę.

Postępowanie policjantów mogło być tylko jedne. Funkcjonariusze podjęli decyzje o odizolowaniu agresora od rodziny i zatrzymaniu w policyjnej celi, a rodziny objęli procedurą Niebieskiej Karty- informuje mł.asp. Wioleta Szymanik z wyszkowskiej policji.

Policja przypomina, że pierwszą rzeczą jaką można zrobić w przypadku zaistnienia przemocy domowej to przede wszystkim sporządzenie formularza Niebieskiej Karty i rozpoczęcia całej procedury w celu udzielenia pomocy ofiarom przemocy. Policja nie byłaby w stanie realizować tej procedury samodzielnie, dlatego też tak ważne jest zaangażowanie wszystkich instytucji i organizacji w celu kompleksowego podejścia do problemu i zapewnienia pomocy rodzinie. I to daje właśnie realizacja procedury Niebieskiej Karty.

Inna formą pomocy stosowanej przez policję to działania doraźne, mowa tutaj o zatrzymaniu w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych agresywnego sprawcy przemocy, który swoim zachowaniem zagraża życiu swojemu bądź całej rodziny.