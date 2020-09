Przasnysz. Zabił babcię, 11 razy uderzając ją w głowę. Usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie

7 sierpnia 2020r. około godz. 19.45 dyżurny KPP w Przasnyszu został powiadomiony o ujawnieniu zwłok Anny Natalii K. w Przasnyszu.

Zawiadamiającym był mężczyzna, który tego dnia razem z Przemysławem C. spożywał alkohol. Podczas rozmowy Przemysław C. przyznał się do zabójstwa babki.

Zwłoki zostały znalezione na podłodze mieszkania. Na ciele Anny Natalii K. stwierdzono 11 ran tłuczonych głowy. W mieszkaniu znaleziono m.in. kostkę granitową, która została wytypowana jako potencjalne narzędzie zbrodni.

Przeprowadzono sekcję zwłok kobiety. Lekarz patomorfolog stwierdził na ciele denatki rany głowy, zmiażdżenie prawej półkuli mózgu oraz ranę tłuczoną prawej małżowiny usznej. Bezpośrednią przyczyną śmierci była ostra niewydolność mózgu w przebiegu głębokiego zranienia.

Przemysławowi C. przedstawiono zarzut zbrodni zabójstwa Anny Natalii K. Podejrzany został tymczasowo aresztowany - na 3 miesiące. Przemysławowi C. grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.