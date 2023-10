Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w małkińskim „Staszicu”, 13.10.2023

Agnieszka Gaś – dyrektor Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej – złożyła wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom szkół podziękowania za trud i poświęcenie włożone w codzienna pracę w oświacie.

To dzięki państwa ofiarności i umiłowaniu zawodu kolejne pokolenia mogą pogłębiać wiedzę, kształcić umysły i szlifować talenty

- mówiła.

Do życzeń dołączyli się Arkadiusz Czartoryski – sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz pełnomocnik rządu ds. rozwoju sportu dzieci i młodzieży oraz starosta ostrowski Zbigniew Chrupek, który podkreślił, że to właśnie nauczyciele mają bezpośredni wpływ na to, w jaki sposób szkoła łączy przekazywanie konkretnej wiedzy z wychowywaniem w duchu narodowym.

Dzień Edukacji Narodowej – zwany tradycyjnie Dniem Nauczyciela – to okazja do nagrodzenia wyróżniających się pracowników oświaty.

Nagrody zarządu powiatu otrzymali: