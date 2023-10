Kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej uroczyście otwarty 13.10.2023

- Projekt przebudowy obejmował wykonanie boiska do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 62 m pokrytego trawą syntetyczną, boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19 x 32 m, bieżni, skoczni w dal, trybun oraz siłowni zewnętrznej, na której jednocześnie może ćwiczyć 18 osób. Inwestycję zrealizował Zakład Robót Budowlano-Drogowych „DROGBUD” z Ostrowi Mazowieckiej. Koszt inwestycji to 3 670 873 zł. Łączna wartość słowni zewnętrznej to 187 008 zł. Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Zielone sioło” siłowania została dofinansowana kwotą 73 643 zł w ramach działania „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - przypomniała dyrektor szkoły Agnieszka Gaś.

Uczestnicy uroczystości obejrzeli prezentację ukazującą przebieg inwestycji, a następnie przeszli na nowy obiekt. Po przecięciu wstęgi i poświęceniu boisk uczniowie i goście wypróbowali sprezentowane piłki na nowej nawierzchni.