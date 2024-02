Policjant po służbie rozpoznał i zatrzymał sprawcę kradzieży z włamaniem. Do zatrzymania doszło w Czerwinie. 28.02.2024

W środę, 28 lutego policjant z posterunku w Czerwinie mł. asp. Robert Gumkowski w okolicach sklepu zauważył mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi sprawcy kradzieży z włamaniem do domu. Do przestępstwa doszło dzień wcześniej.

Po chwilowej obserwacji policjant był już pewny, że ma do czynienia z poszukiwanym włamywaczem. Ujął mężczyznę i wezwał na miejsce policyjny patrol, który przetransportował go do ostrołęckiej komendy i osadził w policyjnym areszcie. Okazał się nim 42-letni mieszkaniec powiatu ostrołęckiego.