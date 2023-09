Pijany mężczyzna znieważył policjantów w Wyszkowie. Okazało się, że "na koncie" ma też pobicie

Przerwa w piciu wódki nie spodobała się 35-letniemu mieszkańcowi Wyszkowa. Mężczyzna nie chciał podać swoich danych, był arogancki i wulgarny. W pewnym momencie 35-latek wstał z ławki zacisnął pięści i grożąc funkcjonariuszom zacząć kierować w ich stronę słowa powszechnie uznawane za obraźliwe. Mundurowi obezwładnili agresywnego wyszkowianina i przewieźli do Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, gdzie ustalili jego dokładne dane personalne. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. W chwili zatrzymania w jego organizmie było ponad 2 promile alkoholu

Do zdarzenia doszło w czwartek, 14 września, tuż przed godz. 15.00. Policjanci interweniowali wobec 3 osób, które piły wódkę na ławce przy ul. Okrzei w Wyszkowie i naruszyły zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Policjanci poinformowali kobietę (59 lat) oraz jej dwóch kolegów (35- i 37-latka) o popełnionym wykroczeniu, a następnie wylegitymowali.

- relacjonuje nadkom. Damian Wroczyński z KPP w Wyszkowie.

Gdy mężczyzna przebywał w policyjnej celi, śledczy gromadzili wobec niego materiał dowodowy. Wyszkowian usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariuszy publicznych. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje do roku pozbawienia wolności. Ponadto za popełnione wykroczenia został ukarany mandatami karnymi.

To nie wszystko: z ustaleń śledczych wynikało, że ten sam mężczyzna pod koniec sierpnia pobił 74-letniego mieszkańca powiatu wyszkowskiego powodując u niego uszkodzenie ciała naruszając czynności narządów na okres powyżej 7 dni, za co grozi kara do 5 lat więzienia.

Wyszkowianin przyznał się do zarzucanych mu czynów. Teraz o jego losie zdecyduje sąd.