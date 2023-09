Pijana matka opiekowała się małym dzieckiem. Miała ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu

W poniedziałek, 11 września ok. godz. 14.00 oficer dyżurny wyszkowskiej policji otrzymał wezwanie do miejscowej podstawówki. Do szkoły przyszła kobieta, aby odebrać dwoje swoich dzieci. Okazało się, że jest pod wpływem alkoholu, a pod opieką ma jeszcze jedno, dwuletnie dziecko.

Pijana kobieta została poddana badaniu na zawartość alkoholu. Okazało się, że ma ona w wydychanym powietrzu ponad 3 promile. Kobieta w tym stanie nie mogła opiekować się dziećmi. Na miejscu pojawili się również pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz załoga karetki pogotowia, która sprawdziła stan zdrowia dzieci

- relacjonuje nadkom. Damian Wroczyński z KPP w Wyszkowie.

Policja poinformowała o zdarzeniu sąd rodzinny. Decyzją służb do czasu wyjaśnienia sprawy dzieci pozostaną w pieczy rodziny zastępczej.

W tej chwili policja gromadzi materiał dowodowy oraz bada sytuację rodziny. Całość dokumentacji zostanie przekazana do sądu rodzinnego i Nieletnich. Policja przypomina, że takie zdarzenie może skutkować nawet ograniczeniem lub odebraniem władzy rodzicielskiej.