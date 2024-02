Ostrowski Bieg Morsa w Sulęcinie-Kolonii. W czwartej edycji biegu wzięło udział ok. 150 osób!

Ostrowski Bieg Morsa jest okazją, aby pobiegać lub wziąć udział w marszu nordic walking. W wydarzeniu biorą udział dorośli (w każdym wieku) oraz młodzież i dzieci. Ponadto, po powrocie z trasy chętni mogli schłodzić się w stawie lub w basenie i rozgrzać się w saunie wypożyczonej specjalnie na wydarzenie. W Ostrowskim Biegu Morsa nie ma rywalizacji, miejsc ani medali - tu liczy się sport, integracja i miłe spędzenie czasu.

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za tak liczne przejęcie zaproszenia i przybycie na wydarzenie. To my tworzymy tą imprezę i dzięki takiej ilości ludzi będzie ona znacznie ciekawsza. Każdego roku przy okazji naszego biegu morsa uczestniczymy również w jakiejś zbiórce charytatywnej. Dzisiaj również to robimy. Jeśli ktoś ma ochotę wesprzeć zbiórkę, mamy puszkę, do której zbieramy pieniądze dla synka jednego z naszych kolegów, chorego Olusia