Ostrowska policja zatrzymała włamywaczy. To mieszkańcy pow. ostrowskiego. Grozi im do 10 lat więzienia

Pierwszy włamywacz włamał się do domy na terenie gm. Ostrów Mazowiecka. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 31 lipca:

W poniedziałkowe popołudnie dyżurny ostrowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do niezamieszkałego domu znajdującego się na terenie gminy Ostrów Mazowiecka. Gdy na miejsce dojechali policjanci właściciel przekazał im, że gdy przyjechał na swoją działkę w niezamieszkałym domu zauważył mężczyznę. Ten na widok właściciela uciekł do pobliskiego lasu. Dyżurny na miejsce wysłał policjanta-przewodnika z psem tropiącym. Psi funkcjonariusz doprowadził do auta sprawcy pozostawionego w pobliskim lesie