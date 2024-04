Mężczyzna kierował na sądowym zakazie. Podczas kontroli drogowej próbował przekupić policjanta

W środę (17.04) wieczorem małkińscy policjanci patrolowali ulice Małkini Górnej. Zauważyli seata.

Kierowca na widok policjantów próbował uciec wjeżdżając w drogę bez przejazdu. Tam policjanci zatrzymali auto do kontroli. Na fotelu kierowcy siedział 26-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. W trakcie kontroli policjanci otrzymali informację z bazy danych, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 26-latek chcąc uniknąć konsekwencji, włożył kilkaset złotych jednemu z policjantów do worka zrzutowego, który był przypięty do pasa funkcjonariusza. Policjanci stanowczo odmówili, mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.