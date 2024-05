Nowy starosta ostrołęcki wybrany podczas pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Ostrołęce, 7.05.2024

Wybór przewodniczącego Rady Powiatu w Ostrołęce

- Jestem mieszkańcem Rzekunia, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, z wykształcenia nauczycielem. Moje doświadczenia z z samorządem to są lata 2010-2028, gdy byłem radnym powiatowym. Byłem też przez dwa lata członkiem zarządu powiatu. Po pięcioipółrocznej przerwie wracam jako radny powiatowy. Moje doświadczenia jeśli chodzi o prowadzenie rady - przez cztery kadencje byłem dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rzekuniu. Dyrektor jest jednoczenie przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawowałem tę funkcję, starając się łagodzić konflikty, które czasami się pojawiały, zawsze dążyłem do tego, aby osiągać porozumienie, żeby promować współpracę. Ponieważ nasz wybór obliguje nas do tego, aby pracować dla dobra wspólnoty samorządu powiatowego, uważam że współpraca, porozumienie, wzajemny szacunek są cechami bardzo pożądanymi, nie tylko przez nas, ale przez naszych wyborców, którzy wybrali nas po to, że byśmy dbali o rozwój powiatu, żebyśmy mogli nadal cieszyć się progresem, żebyśmy nadal mogli czuć się dumni, że jesteśmy mieszkańcami powiatu, który należy do najlepiej rozwijających się w kraju. Swoje umiejętności i talenty mediacyjne oraz zdolność do prowadzenia rady to moje atuty, które chciałbym dać państwu pod rozwagę - powiedział Marek Podolak.

Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Ostrołęce

Wybór starosty ostrołęckiego

Piotra Liżewskiego (PiS)

Stanisława Kubła (Bezpartyjny Powiat)

Każdy z panów się przedstawił.

- Myślę, że większość z was zna mnie. Jeden jest mój cel - rozwój powiatu, a rozwój osiągamy poprzez inwestycje. szczerze mówić, cel jaki sobie postawiliśmy także w strategii to jest rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. dzisiaj jesteśmy nr 1 w Polsce. czy my jako powiat się do tego przyczyniliśmy? Tak. Budową infrastruktury, wcześniej gazowej, choćby do Łysych czy Baranowa, także linii energetycznych, a także innego rodzaju infrastruktury. I tę pozycję lidera w przetwórstwa rolno-spożywczym trzeba zachować. Ok. 15 tysięcy miejsc pracy przybyło poprzez rozwój tej branży w naszym powiecie. Do rozwiązania jest jedna bariera - transportowa mówił Stanisław Kubeł. - I to dlatego budujemy drogi i mosty, aby zapewnić rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. I mam prośbę, byśmy w swoich decyzjach kierowali się dobrem powiatu, a dobro powiatu i jego mieszkańców to nie są piękne słowa. To inwestycje. Obecnie realizujemy inwestycje za 360 mln zł. Nie wolno uronić ani złotówki. I w przygotowaniu są kolejne inwestycje, gdzie trzeba złożyć wnioski i te środki wydeptać. Nie wystarczy złożyć dobry wniosek. Swoim 35-letnim doświadczeniem w pracy w administracji rządowej, samorządowej jestem do państwa dyspozycji. Jeśli mnie nie wybierzecie na nikogo się nie obrażę, życie toczy się dalej, powiat trwa, tylko będzie wam beze mnie strasznie trudno - powiedział Stanisław Kubeł.