Noworoczne spotkanie ludowców w Ostrołęce, 12.01.2024. Z pożegnaniem europosła Kalinowskiego i występem zespołu "Promni"

- Przed nami bardzo ważne wybory samorządowe. Wiem, że prace trwają, listy są tworzone. Byłam wczoraj w Grodzisku Mazowieckim na ogłoszeniu rozpoczęcia kampanii Trzeciej Drogi, gdzie Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia razem ogłosili, że Trzecia Droga jest drużyną, która idzie dalej, bo zwycięskich drużyn się nie zmienia. I także na terenie naszego regionu staramy się tworzyć rozwiązania, które dają najlepsze efekty. Zakasujemy rękawy, idziemy dalej z naszym przesłaniem "dość kłótni, do przodu". Z ofertą pracy merytorycznej. My nie będziemy krzyczeć, nie będziemy rzucać się z pięściami jedni na drugich, nie będziemy protestować. My chcemy pracować - naszymi rękami, naszymi głowami tworzyć najlepsze rozwiązania, które będą satysfakcjonowały obywateli.

- Spotkanie jest organizowane po raz kolejny, jak co roku z inicjatywy posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Kalinowskiego - wprowadził Krzysztof Bałdyga, przewodniczący zarządu powiatowego PSL w Ostrołęce. - Jest nam niezmiernie miło, że pan poseł już od ponad 30 lat działa w regionie ostrołęckim, prowadzi tu również swoje biuro poselskie. Prawdopodobnie jedyny poseł spoza Ostrołęki, który nieprzerwanie od ponad 30 lat tu funkcjonuje.

- Jarosław zapowiedział, że kończy karierę w polityce europejskiej, ale myślę, że pozostanie w polityce krajowej, samorządowej, bo wydaje mi się, że jeszcze za wcześnie na polityczną emeryturę. Dziękuję mu za te wszystkie lata, za to co zrobił dla Ostrołęki i regionu ostrołęckiego - powiedział Krzysztof Bałdyga.

- Wspanialszego serca nigdy nie dostałem - powiedział, wyraźnie wzruszony, Jarosław Kalinowski. - Ja jestem Kurpiem białym, ale u was zawsze czułem się Kurpiem zielonym przysposobionym. Zawsze się dobrze czułem wśród was.

Po części oficjalnej był koncert Ludowego Zespołu Artystycznego "Promni" im. Zofii Solarzowej, działającego od ponad 50 lat przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

- Ten zespół to moje życie - podkreślił Jarosław Kalinowski, zapraszając na koncert. - Uczestniczyłem w obchodach jego 10-lecia, w zespole poznałem żonę. A Zofia Solarzowa, którą miałem szczęście poznać, była dla nas wzorem działacza ludowego, społecznego, pedagoga, który nas kształtował. Do dziś pamiętam jej wskazania z tamtego okresu. Często nam cytowała fragment listu Władysława Orkana do braci Podhalan. Pozwólcie, że go wam przytoczę, bo to było motto mojej drogi społecznej i politycznej: Z wsią swoją rodzinną żyj, wróć braciom coś wiedzą zdobył, nie przecinaj korzeni łączących cię z rodziną ziemią, choćbyś na krańcu świata się znalazł. I starałem się w moje pracy być wierny temu przesłaniu.