Nowoczesny analizator trafił do szpitala w Ostrowi Mazowieckiej. Służy do szybkiej diagnostyki chorobotwórczych bakterii oraz grzybów

Kosztujące 1,5 milionów złotych analizatory trafiły właśnie do Pracowni Mikrobiologicznej w szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej. W czasie zaledwie kilku minut pomogą diagnostom określić rodzaj drobnoustroju, który zaatakował chorego. A to w każdym przypadku skróci czas leczenia, a pacjentom w najcięższych stanach da szansę na trafioną terapię skutecznym antybiotykiem.

To kwintensencja najnowocześniejszej światowej mikrobiologii, urządzenie na zasadzie spektrometrii masowej służy do szybkiej diagnostyki chorobotwórczych bakterii oraz grzybów. W parę minut po uzyskaniu hodowli na podłożu będziemy wiedzieli z jaką bakterią w danym przypadku klinicznym mamy do czynienia. A czas odgrywa kluczową rolę, bo obecne standardowe metody identyfikacji patogenów chorobotwórczych to około 24 godzin koniecznych na wyhodowanie drobnoustroju w cieplarnianych warunkach.

– wyjaśnia Marzena Kesler, kierownik Pracowni Mikrobiologicznej.

A to nie wszystkie możliwości nowych urządzeń. Do Pracowni Mikrobiologii trafił również aparat do określenia lekowrażliwości wykrytych bakterii lub grzybów. W kilkunaście godzin będziemy w stanie określić jaki dostępny w aptece antybiotyk będzie najskuteczniejszy na wykryty patogen.