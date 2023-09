Jubileusz 75-lecia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 65 w Małkini Górnej. Uroczyste spotkanie odbyło się 16.09.2023

Najstarszy członek naszego Koła ma 87 lat, najmłodszy – 8 lat. W wielu rodzinach przynależność do Koła to już tradycja – widać to było choćby na ostatnim „„Spławikowym zakończeniu wakacji” w Kiełczewie. Członkowie naszego Koła z sukcesami biorą udział w zawodach spławikowych i spinningowych, dbają o czystość wód, uczestniczą w zarybianiu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do prawidłowego, sprawnego funkcjonowania Koła i jego sukcesów. Mam nadzieję, że już za 25 lat będziemy hucznie i radośnie obchodzić stulecie naszej wędkarskiej działalności.