Nielegalne automaty do gier zabezpieczone na terenie Wyszkowa. Właścicielom grożą 3 lata więzienia

Do kontroli salonu gier doszło we wtorek, 3 października. Policjanci wydziału dw. z przestępczością gospodarczą i korupcją KPP w Wyszkowie wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie zabezpieczyli 7 automatów do gier hazardowych.

Na zabezpieczonych maszynach zainstalowane były gry o charakterze losowym, prowadzone w celach komercyjnych, na organizowanie których wymagana jest niezbędna koncesja. Powyższe fakty zostały ustalone przez funkcjonariuszy w trakcie przeprowadzonych na miejscu eksperymentów procesowych, które potwierdziły, że są to maszyny działające w sprzeczności z przepisami ustawy o grach hazardowych

- informuje nadkom. Damian Wroczyński z KPP Wyszków.

Zgodnie z kodeksem karno-skarbowym za organizowanie gier hazardowych wbrew przepisom grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.