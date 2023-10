Dwa groźne wypadki w powiecie wyszkowskim, jeden na S8, drugi na drodze krajowej 62.

Do pierwsze groźnego zdarzenia drogowego doszło w sobotę 30.09.2023 na trasie S8 w Lucynowie około godziny 6.30 na pasie ruchu w kierunku Białegostoku.

Ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego wynika, że kierująca nissanem mieszkanka powiatu wyszkowskiego nieprawidłowo wykonała manewr omijania unieruchomionego pojazdu pełniącego funkcję znaku drogowego informującego o zwężeniu jezdni do jednego pasa. Kobieta uderzyła w tylny lewy narożnik pojazdu służby drogowej w wyniku czego straciła panowanie nad osobówką i uderzyła w bariery energochłonne. Nissan zatrzymał się prostopadle do osi jezdni. Następnie kierowca seata, który jechał bezpośrednio za mieszkanką powiatu wyszkowskiego, aby uniknąć uderzenia w nissana wjechał pomiędzy osobówkę, a pojazd służby drogowej w wyniku czego doszło do uszkodzenia karoserii. Do szpitala została przetransportowana 51-latka z nissana.