Młodzieżowe rady otrzymają dofinansowanie z samorządu województwa mazowieckiego. Na co?

O wsparcie mogły ubiegać się powiaty i gminy z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnice Warszawy, w których strukturach już działają rady młodzieżowe lub planują w tym roku taką powołać. W tym roku samorząd województwa pomoże zrealizować 48 inicjatywy w całym regionie na łączną kwotę ponad 895 tys. zł

Jak podkreśla członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc, program daje młodzieży szansę na doskonalenie i poszerzanie kompetencji, a także realizację wielu ciekawych inicjatyw.

Jest to najlepsza i najbardziej efektywna inwestycja w przyszłość regionu. To młodzi ludzie zadecydują o rozwoju samorządu i Mazowsza, dlatego zachęcamy ich do aktywności i zaangażowania w życie lokalnych społeczności