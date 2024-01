Małkinia. Poziom wody w Bugu 19.01.2024 jest wyższy i wynosi 414 cm. Sytuacja jest stale monitorowana

Zgodnie z danymi IMGW 18 stycznia o godz. 14.00 stan wody w Małkini wynosił 406 cm. Równo dobę później, w piątek o godz. 14.00 wodowskaz pokazał 414 cm, o 16.00 - 415 cm.

Przypomnijmy, że w związku z podnoszącym się stanem wody na rzece Bug, 15 stycznia na terenie gm. Małkinia Górna ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Tego dnia poziom wody przekroczył stan ostrzegawczy, czyli 350 cm. 16 stycznia poziom wody na rzece Bug osiągnął stan alarmowy – 430 cm (w najgorszym momencie wynosił 434 cm) i ogłoszono alarm przeciwpowodziowy.

Tu można na bieżąco śledzić stan wody:

Małkinia, poziom wody w Bugu

17 stycznia poziom wody zaczął się obniżać i cały kolejny dzień, 18 stycznia (zgodnie z danymi IMGW) poziom wody wynosił 406 cm. Działo się tak do godz. 21.00. Od tamtej pory poziom znów powoli rośnie. Na szczęście przyrost jest powolny: to 1 cm na 2-3 godziny, ale zgodnie z prognozą pogody, sobota i niedziela będzie cieplejsza niż piątek. Ponadto, w poniedziałek i wtorek przewiduje się, że termometry w Małkini pokażą plus 3 stopnie, a w środę nawet 6 stopni Celsjusza.