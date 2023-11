Maków Maz. Policjanci podczas interwencji domowej znaleźli zakrwawionego mężczyznę. Nie udało się go uratować- zatrzymano dwie osoby

Makowscy policjanci zostali wezwani do awantury, jaka miała miejsce w jednym z mieszkań w Makowie Mazowieckim w sobotę 4.11.2023 około godz. 18.00.

Po wejściu do lokalu policjanci zastali kobietę i mężczyznę, oboje w wieku 46 lat. Mieli po 1,5 promila alkoholu we krwi. W trakcie przeszukania mieszkania, policjanci znaleźli w sąsiednim pomieszczeniu leżącego mężczyznę. Miał rany cięte, krwawił. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielenia mu pierwszej pomocy, powiadomili pogotowie ratunkowe. Niestety, mężczyzna zmarł w szpitalu. To 50-letni mieszkaniec Makowa Mazowieckiego. Dwie osoby, które policjanci zastali w mieszkaniu, zostały zatrzymane. Dalsze czynności będą prowadzone z udziałem prokuratora