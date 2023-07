Kozioł wpadł do studni. Uratowali go strażacy z Troszyna. 19.07.2023

Do zdarzenia doszło w środę 19.07.2023 o godzinie 22.00. Do studni na terenie gospodarstwa wpadł kozioł. W studni na szczęście było niewiele wody, więc zwierzęciu nic się nie stało, trzeba je było jednak wyciągnąć. Pomogli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Ostrołęcki oraz ochotnicy z Troszyna. Zwierzę znajdowało na głębokości około czterech metrów. Strażacy wyciągnęli go ze studni używając drabiny.

Cały i zdrowy koziołek został przekazany właścicielowi.