Kultura za złotówkę – także dla osób z niepełnosprawnościami. W projekcie uczestniczy 28 ośrodków kultury na Mazowszu

– Zachęceni sukcesem programu skierowanego do uczniów postanowiliśmy podobną ofertę skierować do osób z niepełnosprawnościami. Doskonale wiemy, że dużą barierą są kwestie materialne. Mam nadzieję, że nasz nowy program pomoże w jej przezwyciężeniu i przybliży osobom z niepełnosprawnościami muzea i teatry z Mazowsza.– wyjaśnia Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego. Z tej okazji w środę 19.07.2023 w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce odbyła się konferencja prasowa. Muzeum jest jednym z 28 ośrodków kultury, którzy biorą udział w projekcie.

Kulturalna szkoła na Mazowszu” to inicjatywa samorządu województwa mazowieckiego, w ramach której uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą odwiedzić muzeum czy pójść do teatru za złotówkę.

Szkoły wciąż mogą zgłaszać chęć udziału w akcji. By móc skorzystać z „promocyjnej” ceny, szkoła powinna wysłać zgłoszenie do wybranej przez siebie instytucji kultury. Formularz jest dostępny na stronie www.mazovia.pl oraz na stronach instytucji kultury.

Najchętniej do teatrów

W tym roku najchętniej wybieranymi instytucjami kultury były marszałkowskie teatry. Ponad 27,8 tys. uczestników obejrzało spektakle warszawskiego Teatru Polskiego, a 16,4 tys. płockiego Teatru Dramatycznego. Dużą popularnością cieszyły się występy zespołu „Mazowsze” – centrum Folkloru Polskiego „Karolin” w Otrębusach odwiedziło ponad 15 tys. uczniów.

Ponad 2,2 tys. uczniów odwiedziło Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Dyrektor placówki Maria Samsel mówi, że program już odniósł sukces.

– Interesująca i wartościowa oferta edukacyjna jest uzupełnieniem systemu nauczania. Buduje od najmłodszych lat potrzebę uczestniczenia w wielowymiarowej i bogatej przestrzeni, obcowania ze sztuką, doceniania piękna, szanowania dorobku minionych pokoleń i dziedzictwa, które nam zostawili. Takie zwiększenie dostępności do kultury zaprocentuje w przyszłości. Jest to ważne, zwłaszcza w kontekście podnoszonych ostatnio ograniczeń, wynikających z wysokich cen biletów wstępu do niektórych muzeów państwowych.