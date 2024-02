Kandydaci na wójtów gmin powiatu ostrołęckiego. Oni już zadeklarowali start w wyborach samorządowych w kwietniu 2024 Beata Modzelewska

Dość niemrawo toczy się kampania wyborcza w powiecie ostrołęckim. Ale może dlatego że jest jeszcze sporo czasu na zgłaszanie kandydatów. Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca do godz. 16.00. A do 4 marca (do godz. 16.00) jest możliwość zgłaszania list kandydatów na radnych. W powiecie ostrołęckim ledwie kilka osób publicznie zadeklarowało, że będzie (lub nie zamierza) ubiegać się o stanowisko burmistrza czy wójta.