Inwestycje w gminie Czarnia: nowy budynek biblioteki, drogi i boisko

Większość zadań inwestycyjnych finansowanych jest z dotacji i subwencji pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Jeszcze kilka lat temu budżet gminy Czarnia wynosił kilkanaście milionów złotych. W tegorocznym budżecie wydatki zaplanowano na łączna kwotę ponad 30,5 mln zł.

W 2023 r. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 rozpoczęto budowę Punktu Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych (700 tys. dotacji) oraz budowę Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Surowem (1,5 mln). Na tę druga inwestycję pozyskano także 2,5 mln zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego. 2

Rządowy Fundusz Polski Ład przeznaczył ponad 7,5 mln zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Michałowo oraz prawie 7,9 mln zł na budowę infrastruktury kulturowo-sportowej w gminie Czarnia. Na ten sam cel Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał dotację w wysokości 4 mln zł.

Z Urzędu Marszałkowskiego pozyskano także ponad 1,2 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (przychodnia lekarska, remizy OSP w Czarni i w Bandysiach) oraz ponad 1 mln zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bandysie. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało 2,8 mln zł na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem (program “Olimpia”) przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni. Warto wspomnieć o remoncie budynku Urzędu Gminy w Czarni i jego dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest on finansowany z grantu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (236 tys. zł). Na kilka tygodni pracownicy Urzędu Gminy przenieśli się do budynku PSP w Czarni.